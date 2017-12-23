تقديم شهادات دبلوم لدارسي فن الخط العربي

باكو، 23 ديسمبر (أذرتاج).

أقيم في مركز مصر للعلاقات الثقافية والتعليمية لدى سفارة جمهورية مصر العربية في أذربيجان لقاء مع العالمين المصريين، ذلك في إطار "عام التضامن الإسلامي".

في إطار مشروع "العلماء الأجانب في أذربيجان" الذي يرعاه صندوق المعرفة لدى رئيس جمهورية أذربيجان ومركز مصر للعلاقات الثقافية والتعليمية، زار أذربيجان الأستاذ عبدالرحيم الكردي أستاذ اللغة العربية وآدابها في جامعة قناة السويس والخطاط المصري الشهير مصطفى محمد عمري الذي له خبرة وحنكة كبيرة في هذا الفن الجميل، حسبما أفادت أذرتاج نقلا عن المركز.

تحدث مدير المركز المصري الدكتور احمد سامي العايدي عن نتائج لقاءات أجريت على هامش هذه الزيارة.

وأعرب مدير قسم المشاريع الدولية لدى صندوق المعرفة رؤوف حسنوف نيابة عن رئاسة الصندوق عن شكره للعالمين المصريين على تدريس أسرار فن الخط العربي للطلاب الاذربيجانيين.

وقال العالمان المصريان ان فترة اقامتهما في أذربيجان تركت لديهما انطباعات طيبة وتمكنا من إقامة علاقات واسعة مع العلماء الاذربيجانيين مؤكدين على مواصلة هذه الصلات في المستقبل أيضا.

في ختام اللقاء قدمت للضيفين المصريين هدايا. وقدمت لطلاب دورات تدريب لفن الخط العربي أشرف عليها الخطاط المصري الشهير مصطفى محمد عمري شهادات دبلوم لصندوق المعرفة ومركز مصر للعلاقات الثقافية والتعليمية.