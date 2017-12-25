عرض فيلم «علي ونينو» بالسعودية

الرياض، 25 ديسمبر، أذرتاج

عُرض فيلم «علي ونينو» المصور بدعم السيدة ليلى علييفا نائبة رئيسة مؤسسة حيدر علييف الخيرية أمام جمهور واسع من جانب سفارة أذربيجان في المملكة العربية السعودية بمناسبة يوم تضامن أذربيجانيي العام 31 ديسمبر كانون الأول وذلك في اطار المهرجان السيمائي الجاري في الرياض باسم اختيار السفير.

وابلغ مراسل أذرتاج أن حفل العرض شارك فيه سفراء معتمدون بالمملكة وممثلون عن الأسلاك الدبلوماسية ومجتمع الرياض ورجال الأعمال وأبناء الجلدة المقيمون بالسعودية.

وافتتح الحفل السفير راسم رضايف بكلمة تحدث فيها عن أهمية يوم تضامن أذربيجانيي العالم مهنيا المواطنين أجمعين بمناسبة هذا اليوم المهم.

ثم أشار السفير الأذربيجاني رضايف إلى أن الفيلم المعروض يتحدث عن نشأة جمهورية أذربيجان الشعبية أول دولة ديمقراطية في الشرق الإسلامي عام 1918م والتي سوف يحتفل بالذكرى السنوية الـ 100 بالعام المقبل ونضال الشعب الأذربيجاني من اجل الاستقلال بحيث أن أحداث الرواية تدور حول بطلي الرواية علي خان ونينو كيبياني كانا يعيشان في بداية القرن العشرين في العاصمة الأذربيجانية باكو التي تجمع بين الثقافات المختلفة. وكان علي خان مسلمًا، أما نينو فكانت فتاة جورجية مسيحية ذات نظرة أوروبية. وبالرغم من اختلافهما عقائديًّا، إلا إنها كانا يحبان بعضهما البعض منذ الطفولة. وقد اتخذ علي خان قرارًا بالزواج من نينو بعد تخرجهما.

ولفت السفير إلى أن عرض فيلم «علي ونينو» بالرياض في العام الذي يحتفل فيه البلدان بالذكرى السنوية الـ 25 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما مفيدا أن العلاقات الثنائية بين الجانبين ما زالت متطورة ومتعززة.

وأكرمت السفارة الضيوف عقب عرض الفيلم.