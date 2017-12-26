افتتاح 4 جسور برية على طريق أغصطفا ويويلو وحدود جورجيا

أغصطفا، 26 ديسمبر، أذرتاج

استكملت اعمال إنشاء 4 جسور برية 3 منها على الطريق البري الواصل بين مدينة أغصطفا وقصبة بويلو والى حدود جورجيا وجسر على الطريق البري الواصل بين مدينة أغصطفا وقصبة بويلو وقرية دوز قيشلاق ومدينة قازاخ المجاورة.

وابلغ مراسل أذرتاج أن حفلات مقامة بهذه المناسبة شارك فيها نائب محافظ أغصطفا محرم قولييف ونائب رئيس الوكالة الحكومية للطرق البرية عوض قوجايف وممثلون ومسؤولون عن أجهزة إنفاذ القانون والإدارات والمؤسسات والمنظمات وعن مجتمع المحافظة.

وقيل إن اهم تلك الجسور ذلك الذي يبلغ طوله 34 مترا ويمر على طريق سكة حديد عن بعد 2 كم عن مدينة أغصطفا على الطريق الواصل إلى حدود جورجيا.

وقيل أن الجسور الثلاثة الأخرى مبنية على انهار أجي دره تشاي وأغصطفاتشاي وكور علما بان الجسرين الأول والثاني اعيد انشاؤهما بالكامل بعد التفكيك والجسر الثالث استعيد بناؤه نظرا لأهميته التاريخي.