محلل جورجي: على جورجيا أن تأخذ بعين الاعتبار موقف أذربيجان من كل ما يتعلق بأرمينيا

تبيليسي، 27 ديسمبر، أذرتاج

قال بدري ناتشكيبيا المحلل السياسي الصحفي المخضرم الجورجي إن جورجيا تمارس سياسة حسن الجوار مع دول المنطقة ولكن هذا لا يعني اتخاذ خطوات تنازلية لصالح أرمينيا على الإطلاق.

ونقل مراسل أذرتاج عن ناتشكيبيا قوله لصحفيين إن أذربيجان وجورجيا شعبان صديقان وأخويان: «نحتفل اليوم بالذكرى السنوية الـ 25 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بيننا وهذا حدث مهم جدا بالنسبة لنا. كان أذربيجان دائما إلى جانب الشعب الجورجي خاصة عند الضيق وما اكثر ومد يد مساعدة أخوية الينا».

وأضاف المحلل السياسي «يدور اليوم حديث حول فتح طريق من خلال منطقة أبخازيا وتسخينفالي تحت ذريعة مساعدة لأرمينيا عند حالات القوة القاهرة واعتقد أن دولة جورجيا ينبغي لها أن تتحلى بالحيطة والحذر في هذه القضية وعليها أن تأخذ بعين الاعتبار مصالح أذربيجان وكذلك الشعب الجورجي وأفكر بنفسي، بوجهي سياسيا في أن هذه القضية لن تخرج إطار مباحثات ولن تتحقق».