بحث سبل تطوير التعاون في مجال العدل بين أذربيجان والإمارات العربية المتحدة

أبوظبي، 27 فبراير / شباط، (أذرتاج)

التقى السفير الأذربيجاني لدى الإمارات العربية المتحدة داشقين شيكاروف وزير العدل لهذا البلد سلطان بن سعيد البادي.

أفادت وكالة أذرتاج أن الجانبين أكدا في الاجتماع ان العلاقات الثنائية أسسها الزعيم الوطني الأذربيجاني حيدر علييف وأول رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وتشهد تطورا سريعا في العديد من المجالات بين أذربيجان والإمارات العربية المتحدة.

قيل ان توسيع الروابط بين شعبينا في السنوات الأخيرة وزيادة عدد المواطنين الإماراتيين الوافدين الى أذربيجان يعطي زخما جديدا للتعاون.

وخلال الاجتماع بحث الجانبان مسائل التعاون في مجال العدل بين بلدينا والأساس القانوني المتعلق بهذا المجال.

أعطى السفير داشقين شيكاروف وزير العدل الاماراتي سلطان بن سعيد البادي معلومات عن العمليات السياسية والاقتصادية الجارية في أذربيجان والمشاريع واسعة النطاق التي تنفذ في بلادنا تحت قيادة الرئيس إلهام علييف والانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 11 أبريل لعام 2018 والنظام القضائي لحماية حقوق المواطنين الأذربيجانيين.

ونوقشت في الاجتماع مسائل التعاون في مجال العدل بين البلدين مع الإشارة الى توقيع الاتفاق للتعاون في المجال القانوني والقضائي بين أذربيجان والإمارات العربية المتحدة. وأعرب الوزير سلطان بن سعيد البادي عن ارتياحه لمستوى العلاقات القائمة بين البلدين وقال ان بلاده حريصة على المزيد من تطوير هذه العلاقات.