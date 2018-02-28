بغداد الرسمية: استئناف تصدير نفط كركوك عبر تركيا

باكو، 28 فبراير / شباط، (أذرتاج)

سيستأنف تصدير نفط كركوك عبر تركيا.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وسائل الإعلام التركية أن هذه المعلومات قالها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي مشيرا الى وجود اتفاق مع حكومة إقليم كردستان بشأن تصدير نفط كركوك من ميناء جيهان وزاد "اننا مستعدون لحل الخلافات بيننا وبين حكومة إقليم كردستان في المستقبل.

كما أشار رئيس الوزراء إلى استمرار المفاوضات مع تركيا وحكومة إقليم كردستان بشأن تصدير النفط.