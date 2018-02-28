اكتمال تحرير وتدقيق جداول الناخبين الدائمين لعام 2018م

باكو، 28 فبراير، أذرتاج

جداول الناخبين أحد العوامل المهمة التي يشترط بإقامة الانتخابات حرا وعادلا ونزيها. وانطلقت عملية تدقيق جدول الناخبين الموحد على نطاق البلد ابتداء من أوائل شهر يناير 2018م. وشارك في عملية التدقيق أكثر من 30 ألف عضو للجان الانتخابات المحلية كلها بالتعاون مع وزارة الداخلية وأجهزة وزارة العدل وهياكل السلطات التنفيذية المحلية والبلديات تعاونا وثيقا.

وابلغ مراسل أذرتاج أن أعضاء لجنة الانتخابات المركزية تعرفوا برفقة ممثلي وسائل الإعلام في 28 فبراير شباط اليوم إلى نسخة أعيد تحريرها لجداول الناخبين لعام 2018م. وقيل إن عملية إعادة تحرير الجداول وتدقيقها حظيت باستخدام واسع من إمكانات نظام المعلومات المؤتمت الحكومي بالنظام الحي غير المنقطع حيث زاد النظام من تسريع اكتمال العملية بجمع معلومات شاملة حول الناخبين واختبار جميع المعلومات المدرجة في الجداول من حيث الإملاء والنحو وتحليل شامل معلومات الناخبين الشبيهة وإعداد جداول الناخبين ذات الجودة وطبعها.

واتضح في ختام عملية التدقيق أن جداول الناخبين على نطاق البلد تحوي 5192042 ناخب.

يذكر أن لجنة الانتخابات المركزية سبق أن قررت باكتمال عملية إعادة تحرير جداول الناخبين وتدقيقها وتصديقها وتعميمها خلال فترة أقصاها 3 مارس المستهل.