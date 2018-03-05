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    زلزال قوي بقوة 6 درجات يضرب بابوا غينيا الجديدة

    ٠٥‎.٠٣.٢٠١٨ [١١:٥‎٤]

    باكو، 5 مارس / آذار، (أذرتاج)

    ضرب زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر اليوم بابوا غينيا الجديدة.

    أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الهزات الأرضية وقعت على عمق 10 كيلومترات وكان مركز الزلزال على بعد 112 كيلومتر من مدينة بورقيرا.

    ولم تتوفر حتى الآن معلومات عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية بسبب الزلزال.

    AZERTAG.AZ :زلزال قوي بقوة 6 درجات يضرب بابوا غينيا الجديدة
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