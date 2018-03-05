صحيفة "The Times Kuwait" تنشر مقالة عن أذربيجان
AzerTAg.az
٠٥.٠٣.٢٠١٨ [١٨:٠٤]
باكو، 5 مارس / آذار، (أذرتاج)
أدرجت صحيفة "The Times Kuwait" في صفحتها مقالة تحت عنوان "أذربيجان - موطن النيران"، حسبما أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن السفارة الأذربيجانية لدى الكويت.
وأشارت المقالة إلى أن أذربيجان الواقعة في القوقاز هي بلد يلتقي فيه أوروبا بآسيا. قيل أنه من الممكن الاستمتاع بالكثير من الأماكن الجميلة في هذا البلد الذي هو ملتقى الشرق بالغرب. توجد شواطئ رملية ومراكز للترفيه وجبل النار وبراكين الطين.
كما تضمنت المقالة معلومات عن المساجد القديمة والمباني الحديثة في أذربيجان وفضلا عن المعالم في مدينة باكو ومدن غابالا وشاكي وأستارا ونابران.
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