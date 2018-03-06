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    الرئيس الأذربيجاني يمنح محمد علي أغايف وسام "الصداقة"

    ٠٦.٠٣.٢٠١٨ [١٦:٣٢]

    باكو، 6 مارس / آذار، (أذرتاج)

    منح رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم لمدير مسرح موسكو الأكاديمي للساخر محمد علي أغايف وسام "الصداقة".

    AZERTAG.AZ :الرئيس الأذربيجاني يمنح محمد علي أغايف وسام "الصداقة"
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    الرئيس الأذربيجاني يمنح محمد علي أغايف وسام "الصداقة" الرئيس الأذربيجاني يمنح محمد علي أغايف وسام "الصداقة" الرئيس الأذربيجاني يمنح محمد علي أغايف وسام "الصداقة"