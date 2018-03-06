باكو، 6 مارس / آذار، (أذرتاج) منح رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم لمدير مسرح موسكو الأكاديمي للساخر محمد علي أغايف وسام "الصداقة".

AZERTAG.AZ : الرئيس الأذربيجاني يمنح محمد علي أغايف وسام "الصداقة"

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