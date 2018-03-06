سائقو التاكسي في اليونان ضد نص قانون "اوبر"

باكو، 6 مارس (أذرتاج).

بدأت اليوم مظاهرات عدد كثير من سائقى سيارات الأجرة وعمال السكك الحديدية وسط العاصمة اليونانية أثينا ضد نص قانون أوبر الذي جرى التصويت عليه في برلمان البلاد.

ويندد المتظاهرون نص قانون "اوبر" ويطالبون سياسة عادلة متساوية مع سائقى سيارات أوبر، اما عمال السكك الحديدية فيعارضون خصخصة السكك الحديدية.