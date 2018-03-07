تدشين مركز صحافي مستقل لدى لجنة الانتخابات المركزية

باكو، 7 مارس، أذرتاج

بدأ مركز صحافي مستقل باسم «الانتخابات 2018» لدى لجنة الانتخابات المركزية بشأن الانتخابات الرئاسية الأذربيجانية المقرر تنظيمها في 11 أبريل نيسان عام 2018م الحالي.

وابلغ مراسل أذرتاج أن حفل افتتاح المركز أقيم في 7 مارس اليوم لدى فندق هيلتون باكو بحضور ممثلي وسائل الاعلام ورئيس اللجنة مظاهر بناهوف وأعضاء اللجنة. وتفقد رئيس اللجنة الظروف المهيأة لدى المركز الصحافي المستقل ووجه توصيات بتسهيل وصول وسائل الاعلام المحلية والأجنبية إلى معلومات وكذلك سائر المشاركين في عملية الانتخابات بشأن رفع كفاءة الخدمات.

وبالمركز أجهزة الحاسوب والهاتف والناسوخ المربوطة بالانترنت الدائم والمجاني. وفي المركز الناشط بالدوام اليومي الكامل صالات لعقد مؤتمرات صحافية واحاطات تحت تصرف وسائل الاعلام بجانب تمكين مرشحين إلى الانتخابات الرئاسية من ادراج مواد دعايتهم وبرامجهم بالحملات الانتخابات على موقع المركز.

وانطلقت فعاليات موقع المركز على العنوان www.sechki-2018.az باللغات الثلاث الأذربيجانية والروسية والإنكليزية وتضم اراء مسؤولين وخبراء حول عملية الانتخابات وتصاريحهم وبياناتهم بالإضافة إلى نشر صور ومقاطع فيديو بشان الانتخابات.

عنوان المركز الصحافي المستقل «الانتخابات 2018م»:

قاعة onyx بفندق هيلتون باكو، الهاتف +994125655031 والبريد الالكتروني [email protected] .