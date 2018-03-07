إعلان موعد مهرجان باكو الثالث للتسوق

باكو، 7 مارس (أذرتاج).

أعلن موعد الدورة الثالثة لمهرجان باكو للتسوق.

قال مكتب المؤتمرات الأذربيجاني لوكالة أذرتاج ان مهرجان التسوق سيقام في الفترة ما بين 1 – 31 مايو لهذا العام.

ويأتي هذا المهرجان في هذه المرة بوعود مختلفة وامكانات اوسع كما كان عليه في المهرجان الماضي تعرض من قبل حوالي 800 مشارك رسمي من المتاجر والمحلات الواقعة في باكو. سيستمتع السياح وسكان المدينة باكو بعروض رائعة وخصومات مذهلة خلال المهرجان، حسبما نقلت أذرتاج.

سيتمكن السياح الأجانب والمواطنين المحليين من استرجاع جزء من ضريبة القيمة المضافة عند قيامهم بالتسوق بمبلغ يزيد عن 100 مانات اذربيجاني لدى محلات تجارية تحمل علامة "باكو شوبينغ فيستيفال - تاكس فري"، فضلا عن الاستفادة من الخصومات المقترحة فيها. ويمكن الحصول على المبلغ المسترجع نقدا او من خلال التحويل الى الحساب البنكي بطاقة الائتمان.

يطبق نظام استرجاع قيمة الضريبة المضافة في المتاجر والمحلات التي تحمل علامة "باكو شوبينغ فيستيفال - تاكس فري". إلى جانب ذلك، من المخطط تنظيم ألعاب يانصيب بجوائز خاصة وكوبونات خصم وسائر المباغتات وفعاليات ترفيهية وعروض أزياء.

يذكر ان متاجر ومطاعم ومقاهيا واقعة في مدينة باكو يمكنها الانضمام الى مهرجان باكو للتسوق. مثلا، يتمكن رجال الاعمال من المشاركة في المهرجان لتعريف علامتها التجارية وكسب عدد كثير من الزبائن المحليين والأجانب، كذلك زيادة التبادل التجاري من خلال تقديم فرصة استرجاع قيمة الضريبة المضافة او من خلال إمكانيات ترويج المهرجان. ولمزيد من المعلومات يمكن الاتصال بالجانب المنظم عبر الهاتف والبريد الالكتروني كما يلي: [email protected] ، والهاتف : (+99455) 253-63-27, (+99455) 253-63-18