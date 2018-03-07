بدء إجراءات توقيع عقود الضمان مع ألمانيا لجذب 5ر1 مليار دولار قرضا لممر الجنوب للغاز

باكو، 7 مارس، أذرتاج

قالت شركة ممر الجنوب للغاز المساهمة المقفولة ردا على استفسار مراسل أذرتاج بشأن تقديم ألمانيا ضمانا لجذب قروض تبلغ 5ر1 مليار دولار لمشروع ممر الجنوب للغاز إن إجراءات داخل الدولة لتوقيع عقود الضمان مع الجانب الألماني لجذب 5ر1 مليار دولار قرضا للمشروع تبدأ قريبا.

ونقل مراسل أذرتاج عن رد الشركة أن «المفاوضات مع المؤسسات المالية الدولية تواصل من اجل استكمال تمويل مشاريع ممر الجنوب للغاز كما هو معلوم ومنها صدرت موافقة في الاجتماع الوزاري مؤخرا كمرحلة ابتدائية مع تقديم ضمان لجذب قرض بمبلغ 5ر1 مليار دولار من قبل ألمانيا لتمويل تعهدات الجانب الأذربيجاني في مشاريع استغلال المرحلة الثانية من تشغيل حقل شاه دنيز للغاز والمكثفات وتاناب خط أنبوب الغاز العابر للأناضول جزئي مشروع ممر الجنوب للغاز وفي المرحلة التالية ستطرح مسألة تقديم الضمان لبحث لجنة الميزانية للمجلس الفدرالي للتمكن من تقديم منح الضمان إلى التصديق عليه وبهذا الشأن باشرت شركة ممر الجنوب للغاز مفاوضات مع شركة هرمس التي تفاوض باسم ألمانيا والبنوك المعنية حول شروط القروض. وحسب نتائج المفاوضات وبعد صدور قرار بقبول القروض ستبدأ إجراءات داخل الدولة من اجل توقيع عقود الضمان والقروض حيث سوف تتضح شروط نهائية للقروض بعد التوصل إلى موافقة كاملة».

وأضافت الشركة أن «الغرض الرئيسي من تقديم الضمان الحالي يرجع إلى تقديم دعم مالي للمشاريع التي تشارك فيها شركات ألمانية وكما هو معلوم أن اتفاقيات بيع الغاز طويلة الأجل الموقع عليها مع 9 شركات أوروبية عام 2013م بما فيها شركة «أي اون» الألمانية لنقل غاز أذربيجان الطبيعي حيث تنص شروط الاتفاقية على توريد شركة أي اون التي تدعا حاليا يونيبير 45ر1 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا من أذربيجان بواسطة مشروع ممر الجنوب للغاز خلال سني 2020-2044م».

وجاء فيه أن شركة ممر الجنوب للغاز المساهمة المقفولة التي تقوم بصفة مدين والتي تخص 100 في المائة من أسهمها مباشرا وغير مباشر لجمهورية أذربيجان شركة تقوم بتمثيل مصالح جمهورية أذربيجان في مشروع ممر الجنوب للغاز الدولي المدعوم من جانب الاتحاد الأوروبي الذي يمتد على طول 3500 كم والجاري إنشاؤه حاليا من اجل إيصال غاز أذربيجان الطبيعي إلى أوروبا.