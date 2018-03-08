الرئيس الأذربيجاني يلتقي مستشار رئيس الوزراء الياباني في السياسة الخارجية

باكو، 8 مارس (أذرتاج).

التقى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف اليوم مستشار رئيس الوزراء الياباني في السياسة الخارجية توموهيكو تانيغوجي.

أفادت أذرتاج ان توموهيكو تانيغوجي نقل تحيات رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الى رئيس الجمهورية. واعرب عن مواساته في مقتل عدد كثير من الناس جراء حريق اندلع في المركز الجمهوري لعلاج مدمني المخدرات. وقال الضيف الياباني ان اليابان تبدي أهمية خاصة لدور اذربيجان في الاستقرار والامن والتفاهم في العالم الاسلامي. ثم وصف توموهيكو تانيغوجي تعيين سفير ياباني محنك في اذربيجان بالمؤشر على تقدير تطوير العلاقات.

من جانبه شكره الرئيس إلهام علييف على كلمات المواساة. وأشاد الرئيس إلهام علييف بدعم اليابان المستمر لاذربيجان. وأشار الرئيس الى اهمية مساعدة القطاع المصرفي الياباني على عمل تحديث البنية التحتية في اذربيجان. واضاف ان بين البلدين علاقات ثنائية رفيعة المستوى تقوم على التفاهم ومبادئ الشراكة.

كذلك قال الرئيس ان السفير الياباني في البلد صديق لاذربيجان ويؤدي دورا نشطا في تحقيق المشاريع في اذربيجان بدعم الحكومة اليابانية.

واجرى الجانبان في اللقاء تبادل وجهات النظر حول تنفيذ مشاريع البنية التحتية والقطاع المصرفي وتنويع الاقتصاد ومسائل التعاون في الزراعة وغيرها في اذربيجان.

وأعرب الرئيس إلهام علييف عن شكره على تحيات رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي فيما طلب من الضيف نقل تحياته اليه ايضا.