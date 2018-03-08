عدد الاجانب الوافدين الى اذربيجان يزيد 12 % في الشهرين الماضيين

باكو، 8 مارس (أذرتاج).

قالت وزارة الثقافة والسياحة في بيان إن عدد المواطنين الأجانب الوافدين إلى أذربيجان خلال شهر يناير العام الجاري كان 185 ألف و913 شخص و166 الف و161 شخص في شهر فبراير.

أما العدد الاجمالي للاجانب الوافدين الى اذربيجان خلال الشهرين الماضيين فكان 352 الف و74 شخصا، وجاء 103 الف و245 شخص من روسيا و87 الف و649 شخص من جورجيا و48 الف و657 شخص من تركيا و28 الف و111 شخص من ايران و13 الف 64 من دولة الامارات العربية المتحدة و71 الف و348 من البلدان الاخرى.

سجلت الفترة ذاتها في العام الحالي زيادة 12.3 في المائة في عدد الاجانب الوافدين الى اذربيجان مقارنة بمؤشرات شهري يناير وفبراير للعام الماضي حيث جاء 313 الف و418 مواطن اجنبي في الفترة الماضية منهم 159 الف و262 شخص جاؤوا في يناير و154 الف و156 شخص في فبراير.