القيادة العسكرية الامريكية في اوروبا تنظم ندوة في باكو

باكو، 8 مارس (أذرتاج).

نظم خبراء القيادة العسكرية الامريكية في اوروبا ندوة في باكو في موضوع "تنظيم عمل وحدات الصيانة الفنية والترميم في الجيوش البرية"، ذلك وفقا لخطة التعاون الثنائي الاذربيجاني الامريكي.

أفادت أذرتاج انه قدمت في الندوة محاضرات مختلفة حول الموضوع.