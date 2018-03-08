القيادة العسكرية الامريكية في اوروبا تنظم ندوة في باكو
AzerTAg.az
٠٨.٠٣.٢٠١٨ [١٧:٤٠]
باكو، 8 مارس (أذرتاج).
نظم خبراء القيادة العسكرية الامريكية في اوروبا ندوة في باكو في موضوع "تنظيم عمل وحدات الصيانة الفنية والترميم في الجيوش البرية"، ذلك وفقا لخطة التعاون الثنائي الاذربيجاني الامريكي.
أفادت أذرتاج انه قدمت في الندوة محاضرات مختلفة حول الموضوع.
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