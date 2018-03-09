    • / اقتصاد

    اقتصاد


    سعر برميل النفط في الأسواق العالمية

    ٠٩.٠٣.٢٠١٨ [١٠:٣٧]

    باكو، 9 مارس / آذار، (أذرتاج)

    تغير سعر برميل النفط بمختلف الاتجاهات في الأسواق العالمية.

    أفادت وكالة (أذرتاج) أن سعر برميل البترول من نوع "أذري لايت" استقر عند 65.28 دولارا بعد انخفاضه 1.17 دولارا.

    تم بيع برميل البترول من نوع "برنت" بقيمة 63.81 دولارا في بورصة لندن بعد ارتفاعها قدر 0.20 دولارا وبيع برميل البترول من نوع "لايت" بقيمة 60.28 دولارا في بورصة "نايميكس" بنيويورك بعد ارتفاعها 0.16 دولارا.

    AZERTAG.AZ :سعر برميل النفط في الأسواق العالمية
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٩.٠٣.٢٠١٨ [١٤:٣٧]
    أذربيجان تصدر 3.6 مليون طن من النفط خلال العام الجاري
    ٠٩.٠٣.٢٠١٨ [١٤:٠٢]
    أكثر من 217 ألف طن حجم المنتجات النفطية المصدرة من أذربيجان خلال شهرين ماضيين
    ٠٩.٠٣.٢٠١٨ [١٣:٢٩]
    نسبة النفط ومنتجاته في التصدير العام خلال أشهر يناير - فبراير
    ٠٧.٠٣.٢٠١٨ [٢٠:٥‎٨]
    بدء إجراءات توقيع عقود الضمان مع ألمانيا لجذب 5ر1 مليار دولار قرضا لممر الجنوب للغاز
    سعر برميل النفط في الأسواق العالمية