باكو، 9 مارس / آذار، (أذرتاج) التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم وزير الدفاع الجورجي ليفان إيزوريان.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يلتقي وزير الدفاع الجورجي

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