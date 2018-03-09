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    الرئيس إلهام علييف يلتقي وزير الدفاع الجورجي

    ٠٩.٠٣.٢٠١٨ [٠٩:٤٨]

    باكو، 9 مارس / آذار، (أذرتاج)

    التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم وزير الدفاع الجورجي ليفان إيزوريان.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يلتقي وزير الدفاع الجورجي
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