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    نسبة النفط ومنتجاته في التصدير العام خلال أشهر يناير - فبراير

    ٠٩.٠٣.٢٠١٨ [١٣:٢٩]

    باكو، 9 مارس / آذار، (أذرتاج)

    شكل تصدير النفط الخام خلال أشهر يناير - فبراير 82.67 في المائة من التصدير العام في أذربيجان حين تبلغ نسبة صادراتها من المنتجات النفطية 1.33 في المائة ومن الغاز الطبيعي يبلغ 4.84 في المائة منه، حسبما أفادته وكالة أذرتاج نقلا عن اللجنة الحكومية للجمارك.

    AZERTAG.AZ :نسبة النفط ومنتجاته في التصدير العام خلال أشهر يناير - فبراير
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