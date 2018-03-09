أذربيجان تصدر 3.6 مليون طن من النفط خلال العام الجاري

باكو، 9 مارس / آذار، (أذرتاج)

تم تصدير 3 ملايين و648 ألف و802 طن من النفط الخام في عام 2018 من أذربيجان وذلك على أساس مؤشرات العداد.

وأفادت وكالة أذرتاج نقلا عن اللجنة الحكومية للجمارك أن المنتجات النفطية المصدرة في العام الماضي يقدر مليار و827 مليون و303 ألف دولار أمريكي.