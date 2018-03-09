    • / اقتصاد

    اقتصاد


    أذربيجان تصدر 30 مليون دولار من الغاز الطبيعي من أذربيجان خلال العام الجاري

    ٠٩.٠٣.٢٠١٨ [١٥‎:٤٠]

    باكو، 9 مارس / آذار، (أذرتاج)

    بلغ حجم الغاز الطبيعي المصدر من أذربيجان خلال أشهر يناير – فبراير للعام الجاري 205 مليون و48 ألف متر مكعب.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية الأذربيجانية أن قيمة الصادرات من الغاز المكثف في الفترة ذاتها 29 مليونا و428 ألف دولار أمريكي.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان تصدر 30 مليون دولار من الغاز الطبيعي من أذربيجان خلال العام الجاري
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٩.٠٣.٢٠١٨ [١٤:٣٧]
    أذربيجان تصدر 3.6 مليون طن من النفط خلال العام الجاري
    ٠٩.٠٣.٢٠١٨ [١٤:٠٢]
    أكثر من 217 ألف طن حجم المنتجات النفطية المصدرة من أذربيجان خلال شهرين ماضيين
    ٠٩.٠٣.٢٠١٨ [١٣:٢٩]
    نسبة النفط ومنتجاته في التصدير العام خلال أشهر يناير - فبراير
    ٠٩.٠٣.٢٠١٨ [١٠:٣٧]
    سعر برميل النفط في الأسواق العالمية
    أذربيجان تصدر 30 مليون دولار من الغاز الطبيعي من أذربيجان خلال العام الجاري