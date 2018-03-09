باكو، 9 مارس / آذار، (أذرتاج) بلغ حجم الغاز الطبيعي المصدر من أذربيجان خلال أشهر يناير – فبراير للعام الجاري 205 مليون و48 ألف متر مكعب. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية الأذربيجانية أن قيمة الصادرات من الغاز المكثف في الفترة ذاتها 29 مليونا و428 ألف دولار أمريكي.

AZERTAG.AZ : أذربيجان تصدر 30 مليون دولار من الغاز الطبيعي من أذربيجان خلال العام الجاري

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