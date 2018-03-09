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    خزر يحقق فوزا تاليا خارج أرضه

    ٠٩.٠٣.٢٠١٨ [١٦:٤١]

    زاقاتالا، 9 مارس، أذرتاج

    حقق نادي خزر الباكوي فوزا تاليا خارج أرضه ضمن الجولة السابعة عشرة من دوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

    وابلغ مراسل أذرتاج أن المباراة المقامة على ملعب زاقاتالا المركزي أدارها الحكم حسنوف أمام 500 مشجع.

    وفتح الحساب حسنوف في د11 لصالح صاحب الأرض فيما رد عليه سلطانوف في د15 إلى أن سجل هدف الفوز قربتوف في د86.

    وبهذه النتيجة صعد خزر إلى المركز الخامس برصيد 25 نقطة فيما بقي زاقاتالا في أدني الترتيب عاشرا برصيد 8 نقاط.

    ويتصدر قائمة الهدافين صابر عبد الله يف لاعب قراداغ لوكباتان برصيد 9 أهداف.

    AZERTAG.AZ :خزر يحقق فوزا تاليا خارج أرضه
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