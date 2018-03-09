مشاركو مؤتمر صحافيي أذربيجان يزورون ضريح الزعيم العام

باكو، 9 مارس، أذرتاج

زار مشاركون في المؤتمر السابع لصحافيي أذربيجان المقرر عقده في العاشر من مارس في باكو المقابر الفخرية لإحياء ذكرى الزعيم العام للشعب الأذربيجاني معمار دولة أذربيجان المستقلة الحديثة ومؤسسها حيدر علييف واضعين إكليلا من الزهور إلى قبره.

وابلغ مراسل أذرتاج أنهم أحيوا كذلك ذكرى الأكاديمية ظريفة علييفا عالمة أمراض العيون المرموقة ووضعوا إكليلا من الزهور إلى مدفنها.

كما زاروا مرقد مؤسس جريدة «أكينجي» / الفلاح / أول جريدة في أذربيجان ومؤسس صحافة أذربيجان حسن بيك الزردابي ووضعوا إكليلا من الزهور إلى قبره.

ثم تحدث رئيس مجلس الصحافة الأذربيجاني نائب المجلس الوطني أفلاطون أماشوف عن تاريخ صحافة أذربيجان متناولا إنجازات ومشكلات الصحافة الحديثة. وابلغ أن صحافة أذربيجان صحافة مستقلة ومحترفة. وصحافة أذربيجان تنطلق اليوم من المصالح الوطنية كونها صحافة مستقلة. وقطعت صحافة أذربيجان طريقا شاقا معقدا حتى اليوم. ولكنها ما برحت تنجز بعثتها بعثة تثقيف المجتمع بنجاح.

ومؤتمر صحافيي أذربيجان السابع يبحث إنجازات أحرزتها صحافة أذربيجان ومشاكل تواجهها.