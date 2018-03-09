الجيش الأذربيجاني يجري مناورات واسعة النطاق

باكو، 9 مارس (أذرتاج).

يبدأ الجيش الاذربيجاني في 12 مارس إجراء مناورات عسكرية واسعة النطاق بمشاركة أنواع الجيش المختلفة واقسامه ووحدات وكتائب عسكرية تحت قيادة وزير الدفاع، ذلك بناء على الخطة التي صادق عليها الرئيس الأذربيجاني القائد العام الأعلى للقوات المسلحة إلهام علييف.

أفادت أذرتاج نقلا عن الوزارة انه سيشارك في المناورات حوالي 25 ألف عسكري وحوالي 250 دبابة وغيرها من الآليات المدرعة وحوالي 1000 آلية مدفعية وصاروخية ومنظومة صواريخ وراجمات الألغام، حوالي 50 طائرة ومروحية.

ستنفذ اثناء المناورات مهام قتالية مثل اعلان حالة الاستنفار في الجيوش وإعادة تمركزها، وتنفيذ الدفاع، واعداد عمليات الردع والهجوم المعاكس وتنفيذها.

في المناورات التي ستجرى في الأماكن الجبلية الصعبة وفي ظروف الدفاع عن الهجوم الالكتروني الراديوي سيتم تقييم مستوى التنسيق بين الوحدات والقواعد العسكرية، وقدرات إدارة الجيوش ووسائل النيران وغيرها من المهام.

ستنتهي المناورات في السابع عشر من مارس.