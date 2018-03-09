زعيم دوري الدرجة الأولى لم يخرج من مسار الخسائر

باكو، 9 مارس، أذرتاج

خسر قراداغ لوكباتان زعيم ترتيب دوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم أمام ضيفه الطاووسي طوران بهدف مقابل ثلاثة ضمن الجولة السابعة عشرة.

وابلغ مراسل أذرتاج أن المباراة المنظمة على ملعب لوكباتان الأولمبي قادها الحكم الدولي باشايف أمام 200 مشجع.

وأضاف أن زعيم الترتيب لم يخرج من مسار الخسائر للمرة الثالثة على التوالي حيث تمكن النادي الطاووسي من التغلب عليه بثلاثة أهداف سجلها رضايف في د54 ود80 ومحمدوف في د58 فيما رد عليه الله قولييف في د71 من ركلة الجزاء.

وعاقب الحكم لاعبا من صاحب الأرض ولاعبين من الضيف بالبطاقة الصفراء لسلوك غير رياضي.

وبهذه النتيجة ارتفع طوران طاووس إلى المركز السادس برصيد 25 نقطة فيما يتصدر قراداغ لوكباتان الترتيب برصيد 28 نقطة.

ويتصدر قائمة الهدافين صابر عبد الله يف لاعب قراداغ لوكباتان برصيد 9 أهداف.