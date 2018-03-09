وفد أذربيجاني يزور إيران

باكو، 9 مارس (أذرتاج).

سيقوم وفد أذربيجاني برئاسة شاهين مصطفايف وزير الاقتصاد الرئيس المشارك في الجنة الحكومية للتعاون الاقتصادي والتجاري والإنساني بين جمهورية أذربيجان وجمهورية إيران الإسلامية بزيارة إيراني في الفترة ما بين 12-14 مارس.

أفادت أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد انه سيقام خلال الزيارة الاجتماع الـ12 للجنة الحكومية ولقاءات عديدة مع كبار المسئولين الرسميين، وستناقش آفاق توسيع التعاون بين البلدين.