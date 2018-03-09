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    شوالان يحقق فوزا هاما يرفعه ثانيا

    ٠٩.٠٣.٢٠١٨ [٢٠:٤٦]

    باكو، 9 مارس، أذرتاج

    حقق نادي شوالان فوزا هاما رفعه إلى المركز الثاني على حساب ميل موغان الإيميشلي بهدف مقابل واحد ضمن الجولة السابعة عشرة من دوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

    وابلغ مراسل أذرتاج أن المباراة المقامة على ملعب أذال أرينا بالعاصمة باكو أدارها الحكم أحمدوف أمام 150 مشجع.

    وجاء هدفا شوالان عن طريق علي بابايف في د21 وكفيرتيا في د68 فيما رد عليهما بابايف في د30.

    وعاقب الحكم 6 لاعبين من شوالان ولاعبا من ميل موغان بالبطاقة الصفراء لسلوك غير رياضي ولاعبا من النادي الضيف بالبطاقة الحمراء لضربة يد على منافس.

    بهذه النتيجة ارتفع شوالان إلى المركز الثاني برصيد 29 نقطة فيما هبط ميل موغان إلى المركز الثامن برصيد 20 نقطة.

    ويتصدر قائمة الهدافين صابر عبد الله يف لاعب قراداغ لوكباتان برصيد 9 أهداف.

    AZERTAG.AZ :شوالان يحقق فوزا هاما يرفعه ثانيا
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