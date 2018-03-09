كنجة، 9 مارس، أذرتاج خسر كبز الكنجوي أمام ضيفه غابالا بهدف دون رد ضمن الجولة التاسعة عشرة من دوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم. وابلغ مراسل أذرتاج أن المباراة المقامة على ملعب كنجة المركزي قادها الحكم الدولي حمزة زاده امام 5000 مشجع. وسجل هدف غابالا فيليب في د66. وعاقب الحكم لاعبا من كبز ولاعبين من غابالا لسلوك غير رياضي بالبطاقة الصفراء. وبهذه النتيجة وطد غابالا موقعه ثانيا برصيد 38 نقطة فيما ظل كبز ثامنا أخيرا برصيد 10 نقاط. ويتصدر قائمة الهدافين دابو لاعب غابالا برصيد 11 هدفا.

AZERTAG.AZ : غابالا يفوز على كبز ضيفا

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