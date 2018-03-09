النائبة الأولى للرئيس تزور مركز الثلاسيميا

باكو، 9 مارس، أذرتاج

زارت النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني مهربان علييفا ونائبة رئيسة مؤسسة حيدر علييف الخيرية ليلى علييفا مركز الثلاسيميا.

وأبلغت مراسلة أذرتاج أن النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا أحيطت علما بالأعمال المنفذة حتى الآن وحول علاج المرضى لدى المركز المشيد في اطار برنامج «لقاءَ حياة دون الثلاسيميا« للمؤسسة.

وقال مدير المركز واله حسينوف إن المركز الذي وضع للخدمة منذ عام 2009م يلعب دورا مهما في علاج المصابين بهذا المرض بجانب دعم معنوي عظيم للمرضى وذويهم.

وتحدثت النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا ونائبة رئيسة مؤسسة حيدر علييف الخيرية ليلى علييفا مع الأطفال الذين يتلقون العلاج بالمركز واهتما بسير علاجهم.

وأعربت مهربان علييفا عن إعارة مؤسسة حيدر علييف الخيرية أهمية خاصة بالمسائل الصحية والاجتماعية ومن ضمنها علاج المرضى المصابين بالثلاسيميا والعمل على التوعية العامة للوقاية دعما لما تبذل الحكومة في هذا المجال.