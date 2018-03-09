نفطجي يخطف فوزا على كشله في الدقيقة الأخيرة

باكو، 9 مارس، أذرتاج

خطف نفطجي الباكوي فوزا على كشلة في الدقيقة الأخيرة من مباراة منظمة على ملعب باكسيل أرينا بالعاصمة في الجولة الـ19 من دوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم اليوم.

وابلغ مراسل أذرتاج أن المباراة التي قادها الحكم دينيف شاهدها 800 مشجع بالملعب.

وسجل أهداف نفطجي علي اصغروف في د14 وهيريرا في د48 وأبيشوف في د90 فيما جاء هدفا كشله عن طريق أدريان في د16 وفرجاد أزاد في د57.

وعاقب الحكم لاعبا من كلا الناديين بالبطاقة الصفراء لسلوك غير رياضي.

وبهذه النتيجة ما انفك الناديان يحفظان على موقعهما في الترتيب حيث يحتل نفطجي المركز الخامس برصيد 26 نقطة فيما يقع كشله سابعا برصيد 15 نقطة.

ويتصدر قائمة الهدافين دابو لاعب غابالا برصيد 11 هدفا.