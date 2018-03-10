سعر نفط أذربيجان يقرب من 67 دولارا
AzerTAg.az
١٠.٠٣.٢٠١٨ [١٣:٢٦]
باكو، 10 مارس / آذار، (أذرتاج)
قرب سعر النفط الأذربيجاني من 67 دولارا.
أفادت وكالة (أذرتاج) أن سعر برميل البترول من نوع "أذري لايت" استقر عند 66.61 دولارا بارتفاع مسجل عند 1.33 دولارا.
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