باكو، 10 مارس / آذار، (أذرتاج) قرب سعر النفط الأذربيجاني من 67 دولارا. أفادت وكالة (أذرتاج) أن سعر برميل البترول من نوع "أذري لايت" استقر عند 66.61 دولارا بارتفاع مسجل عند 1.33 دولارا.

AZERTAG.AZ : سعر نفط أذربيجان يقرب من 67 دولارا

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