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    سعر نفط أذربيجان يقرب من 67 دولارا

    ١٠.٠٣.٢٠١٨ [١٣:٢٦]

    باكو، 10 مارس / آذار، (أذرتاج)

    قرب سعر النفط الأذربيجاني من 67 دولارا.

    أفادت وكالة (أذرتاج) أن سعر برميل البترول من نوع "أذري لايت" استقر عند 66.61 دولارا بارتفاع مسجل عند 1.33 دولارا.

    AZERTAG.AZ :سعر نفط أذربيجان يقرب من 67 دولارا
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