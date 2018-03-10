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    سعر برميل النفط في الأسواق العالمية

    ١٠.٠٣.٢٠١٨ [١٣:٣٧]

    باكو، 10 مارس / آذار، (أذرتاج)

    ارتفع سعر برميل النفط في الأسواق العالمية.

    أفادت وكالة (أذرتاج) أنه تم بيع برميل البترول من نوع "برنت" بقيمة 65.69 دولارا في بورصة لندن بعد ارتفاعها قدر 1.88 دولارا وبيع برميل البترول من نوع "لايت" بقيمة 62.20 دولارا في بورصة "نايميكس" بنيويورك بعد ارتفاعها 1.92 دولارا.

    AZERTAG.AZ :سعر برميل النفط في الأسواق العالمية
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