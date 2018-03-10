برلين، 10 مارس، أذرتاج تنطلق اليوم في برلين بطولة المرشحين إلى تاج العالم للشطرنج. وابلغ مراسل أذرتاج أن الأستاذ الأذربيجاني شهريار محمدياروف يشارك فيها أيضا وهو يحتل حاليا المركز الثاني عالميا برصيد 2809 نقطة في تصنيف الاتحاد الدولي للشطرنج. ويتنافس محمدياروف في الجولة الأولى مع الروسي كارياكين. وتستمر البطولة إلى يوم 28 مارس لتكشف عن اسم فائز مرشح إلى التنافس مع البطل العالمي الحالي ماغنوس كارلسن النرويجي. ويشارك في البطولة بجانب محمدياروف كرامنيك بصفة مدعو خاص والرقم الثاني العالمي كارياكين الروسيان وارونيان الأرميني حائز كأس العالم والوصيف ليجن الصيني وكاروانا وسو الامريكيان وكذلك غريشوك الروسي.

AZERTAG.AZ : محمدياروف يبدأ مشواره في بطولة المرشحين إلى تاج الشطرنج في برلين

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