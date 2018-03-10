سومغايت يفوز على صبائل

باكو، 10 مارس، أذرتاج

التقى نادي صبائل ضيفه سومغايت على ملعب بائل أرينا اليوم ضمن الجولة التاسعة عشرة من دوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم في باكو.

وابلغ مراسل أذرتاج أن المباراة التي أدارها الحكم حسنوف انتهت بفوز النادي الضيف بهدف دون رد. ولم يسجل هدف في الشوط الأول الذي جرى في جو من الهجمات المتبادلة. وفي د69 سجل نونانوف هدف سومغايت.

وبهذه النتيجة عزز سومغايت موقعه رابعا برصيد 31 نقطة فيما استقر صبائل في المركز الخامس برصيد 17 نقطة.