العثور على بقايا مبنى لـ1800 عام في مكان بالصين تقام فيه الألعاب الأولمبية الشتوية

بكين، 10 مارس / آذار، (أذرتاج)

تم العثور على بقايا مبنى يعود تاريخه إلى 1800 عام خلال أعمال البناء في المكان الذي ستنظم فيه الألعاب الأولمبية الشتوية عام 2022 بالصين.

أفادت وكالة أذرتاج أن علماء الآثار اكتشفوا بقايا قصر يرجع تاريخه إلى عهد سلالة سين (1115-1234) في القرية الأولمبية في مدينة كانشياكو لولاية خيبي التي ستستضيف الألعاب الأولمبية الشتوية إلى جانب العاصمة بكين.

بدأ خبراء معهد التراث الثقافي لولاية خيبي حفريات أثرية في تلك المنطقة منذ سبعة أشهر. قال كبير الباحثين في المعهد خوان سين إنه يعتقد أن هذه البقايا للقصر الصيفي لأباطرة سلالة سين. تم العثور على عينات من الطوب والأواني الفخارية مع الطابع الإمبراطوري وغيرها من الاشياء في ارض قصر رباعي الشكل.