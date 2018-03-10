وزير الخارجية الياباني يلتقي وزير الخارجية الأمريكي

طوكيو، 10 مارس / آذار، (أذرتاج)

سيسافر وزير الخارجية الياباني تارو كونو إلى واشنطن الأسبوع المقبل للاجتماع المخطط بين رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن قناة NHK اليابانية أنه من المقرر أن يناقش تارو كونو مع وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون خلال زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية في 16 مارس قضية نزع الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية.

قبل الزيارة، من المتوقع أن يبلغ رئيس جهاز الاستخبارات الوطني الكوري الجنوبي سو هيون الذي التقى الرئيس الأمريكي وزعيم كوريا الشمالية وزيرَ الخارجية الياباني عن الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال المحادثات.

برزت مسألة زيارة ت. كونو إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعد مكالمة هاتفية جرت بين رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 9 مارس حيث ناقش الطرفان قضية كوريا الشمالية أيضا.