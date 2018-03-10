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    سفير ألمانيا يتفقد المنشآت السياحية والمؤسسات الصناعية في غابالا

    ١٠.٠٣.٢٠١٨ [٢١:٥‎٩]

    باكو، 10 مارس، أذرتاج

    زار سفير ألمانيا في باكو ميخائل كيندسغراب محافظة غابالا في زيارة تعريفية.

    وابلغ مراسل أذرتاج أن السفير الألماني كيندسغراب استقبله أولا محافظ غابالا سبوحي عبد الله يف بمقر السلطة التنفيذية وأحاطه علما واسعا بمحافظة غابالا. وأشار عبد الله يف إلى أن تجسد التنمية الاجتماعية الاقتصادية المحرزة في الجمهورية يمكن أن يلاحظ في محافظة غابالا علانية حيث أن المؤسسات الإنتاجية والصناعية والمجمعات والمنشآت السياحية المقامة فيها تلعب دورا مهما في زيادة حراكية التنمية الاقتصادية في المنطقة التي تحظى بالطبيعة الخلابة.

    وعبر السفير الألماني عن الارتياح والامتنان من زيارة محافظة غابالا مفيدا أن أذربيجان وألمانيا بينهما علاقات رفيعة في عدد كبير من المجالات.

    ثم تعرف السفير الألماني كيندسغراب عن كثب إلى الأماكن التاريخية والثقافية والمنشآت السياحية والمؤسسات الصناعية بالمحافظة.

    AZERTAG.AZ :سفير ألمانيا يتفقد المنشآت السياحية والمؤسسات الصناعية في غابالا
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    سفير ألمانيا يتفقد المنشآت السياحية والمؤسسات الصناعية في غابالا سفير ألمانيا يتفقد المنشآت السياحية والمؤسسات الصناعية في غابالا