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    محمدیاروف یبدأ مشواره في بطولة مرشحي تاج الشطرنج بالفوز

    ١١.٠٣.٢٠١٨ [١٦:٠١]

    باکو، ۱۱ مارس، أذرتاج

    بدأ الاستاذ الاذربیجانی للشطرنج شهریار محمدیاروف مشواره في بطولة المرشحين الی تاج الشطرنج العالمي بالفوز علی الاستاذ الروسي سیرغی کاریاکین وصیف المسابقة السابقة.

    أبلغ مراسل أذرتاج ان محمدیاروف أجبر منافسه علی الهزیمة عند الحملة الـ ۷۱ في المباراة التي اصبحت اطول المباریات الاربع للجولة الاولی.

    وسیلتقي محمدیاروف في الجولة الثانیة الیوم بالاستاذ الارمیني ارونیان.

    يذکر ان البطولة تستمر الی الجولة الرابعة عشرة لیوم ۲۸ مارس لکشف فائز سیتنافس مم اجل تاج الشطرنج مع صاحبه الحالي کارلسن النرویجی.

    AZERTAG.AZ :محمدیاروف یبدأ مشواره في بطولة مرشحي تاج الشطرنج بالفوز
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