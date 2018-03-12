الرئيس إلهام علييف يلتقي الوفد تحت قيادة رئيس الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا
AzerTAg.az
١٢.٠٣.٢٠١٨ [١٠:١١]
باكو، 12 مارس / آذار، (أذرتاج)
التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم رئيس الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا جورجي تسيريتيلي والوفد المرافق له.
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