باكو، 12 مارس / آذار، (أذرتاج) التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم رئيس الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا جورجي تسيريتيلي والوفد المرافق له.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يلتقي الوفد تحت قيادة رئيس الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا

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