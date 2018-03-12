استمرار زيادة سعر النفط

باكو، 12 مارس / آذار، (أذرتاج)

ارتفع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

أفادت أذرتاج أن سعر برميل النفط من نوع "برنت" كان 65.73 دولار بعد ارتفاعه قدر 0.04 دولار في بورصة انتركونتيننتال للعقود الآجلة في لندن.

وبلغ سعر برميل النفط من نوع "لايت" 62.24 دولار بعد زيادته قدر 0.04 دولار في بورصة نيويورك التجارية نايمكس.