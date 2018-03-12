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    سقوط نحو 7 سم من الثلج في محافظات شمالية أذربيجانية

    ١٢.٠٣.٢٠١٨ [١٢:١٩]

    قوبا، 12 مارس / آذار، (أذرتاج)

    سقط أكثر من 7 سم من الثلج في محافظات شمالية أذربيجانية.

    وقالت الهيئة المحلية للأرصاد الجوية بمحافظة قوبا في بيان ان ارتفاع الثلوج المتساقطة يبلغ في محافظتي قوبا وقوصار 2-7 سم وفي مركز محافظة قوصار 2 سم.

    لا يزال الثلج يستمر في التساقط على أراضي مناطق قوبا وقوصار وخاجماز.

    AZERTAG.AZ :سقوط نحو 7 سم من الثلج في محافظات شمالية أذربيجانية
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