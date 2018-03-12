سقوط نحو 7 سم من الثلج في محافظات شمالية أذربيجانية
AzerTAg.az
١٢.٠٣.٢٠١٨ [١٢:١٩]
قوبا، 12 مارس / آذار، (أذرتاج)
سقط أكثر من 7 سم من الثلج في محافظات شمالية أذربيجانية.
وقالت الهيئة المحلية للأرصاد الجوية بمحافظة قوبا في بيان ان ارتفاع الثلوج المتساقطة يبلغ في محافظتي قوبا وقوصار 2-7 سم وفي مركز محافظة قوصار 2 سم.
لا يزال الثلج يستمر في التساقط على أراضي مناطق قوبا وقوصار وخاجماز.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
١٢.٠٣.٢٠١٨ [١٧:٠٤]
١٢.٠٣.٢٠١٨ [١٦:٠٢]
١٠.٠٣.٢٠١٨ [٢١:٥٩]
٠٩.٠٣.٢٠١٨ [١٦:٢٤]
١٢.٠٣.٢٠١٨ [٢٢:١٢]
١٢.٠٣.٢٠١٨ [١٨:٠٧]
١٢.٠٣.٢٠١٨ [١٣:٤٩]
١٢.٠٣.٢٠١٨ [١٢:٠٠]
١٢.٠٣.٢٠١٨ [١٨:٠٨]
١٢.٠٣.٢٠١٨ [١٨:٠٢]
١٢.٠٣.٢٠١٨ [١٦:١٣]
١٢.٠٣.٢٠١٨ [١١:١٨]
٠٧.٠٣.٢٠١٨ [١٦:٤٠]
٢٠.٠٢.٢٠١٨ [١٧:٢٣]
١٦.٠٢.٢٠١٨ [٢٢:١٧]
١٣.٠٢.٢٠١٨ [١٥:٢٦]
٠٧.٠٣.٢٠١٨ [١٦:٣١]
٠٧.٠٣.٢٠١٨ [١٦:٢٣]
٢٣.٠٢.٢٠١٨ [٢١:٣٠]
٠٨.٠٣.٢٠١٨ [١٧:١٤]
٠٧.٠٣.٢٠١٨ [١٩:٠٥]
٢٢.٠٢.٢٠١٨ [٢٠:٢٣]
١٣.٠٢.٢٠١٨ [٢٢:١٨]
١٦.٠٢.٢٠١٨ [١٨:٠٧]
٢١.١٢.٢٠١٧ [١٦:١٠]
١٩.١٢.٢٠١٧ [١٨:٥٥]
١٢.٠٣.٢٠١٨ [٢٠:١٣]
٠٩.٠٣.٢٠١٨ [١٨:٥٧]
٠٩.٠٣.٢٠١٨ [١٠:٥١]
٠٦.٠٣.٢٠١٨ [١٦:٣٧]
١٠.٠٣.٢٠١٨ [١٠:٥٣]
٠٩.٠٣.٢٠١٨ [٢٠:٠٧]
٠٩.٠٣.٢٠١٨ [١٧:١٩]
٠٩.٠٣.٢٠١٨ [١٣:٣٤]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك