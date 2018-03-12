باكو، 12 مارس / آذار، (أذرتاج) وصل رئيس الوزراء الجورجي جيورجي كفيركاشفيلي اليوم في زيارة رسمية إلى جمهورية أذربيجان. وقد اصطف في أرض مطار حيدر علييف الدولي المزين بأعلام كلتا الدولتين حرس الشرف تكريما لمقدم رئيس الوزراء الجورجي. وكان في استقباله في ارض المطار النائب الأول لرئيس الوزراء الأذربيجاني يعقوب أيوبوف ومسئولون آخرون. وعزف النشيد الوطني لجورجيا وأذربيجان.

AZERTAG.AZ : رئيس الوزراء الجورجي يصل في زيارة رسمية إلى أذربيجان

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