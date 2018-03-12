    • / سياسة

    سياسة


    رئيس الوزراء الجورجي يصل في زيارة رسمية إلى أذربيجان

    ١٢.٠٣.٢٠١٨ [١٢:٠٠]

    باكو، 12 مارس / آذار، (أذرتاج)

    وصل رئيس الوزراء الجورجي جيورجي كفيركاشفيلي اليوم في زيارة رسمية إلى جمهورية أذربيجان.

    وقد اصطف في أرض مطار حيدر علييف الدولي المزين بأعلام كلتا الدولتين حرس الشرف تكريما لمقدم رئيس الوزراء الجورجي.

    وكان في استقباله في ارض المطار النائب الأول لرئيس الوزراء الأذربيجاني يعقوب أيوبوف ومسئولون آخرون.

    وعزف النشيد الوطني لجورجيا وأذربيجان.

    AZERTAG.AZ :رئيس الوزراء الجورجي يصل في زيارة رسمية إلى أذربيجان
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٢.٠٣.٢٠١٨ [٢٢:١٢]
    أذربيجان توجه مذكرة احتجاج إلى الولايات المتحدة وتتوعد بالمعاملة بالمثل
    ١٢.٠٣.٢٠١٨ [١٨:٠٧]
    زيارة ضريح حيدر علييف ومقابر الشهداء
    ٠٧.٠٣.٢٠١٨ [١٢:١٨]
    الرئيس الأذربيجاني يعزي نظيره الروسي
    ٠٦.٠٣.٢٠١٨ [٢٣:٠٠]
    السيدة مهربان علييفا: وراء الإنجازات الكبرى
    رئيس الوزراء الجورجي يصل في زيارة رسمية إلى أذربيجان رئيس الوزراء الجورجي يصل في زيارة رسمية إلى أذربيجان