بدء المناورات العسكرية الواسعة النطاق في أذربيجان

باكو، 12 مارس (أذرتاج).

بدأ الجيش الاذربيجاني اليوم الثاني عشر من مارس مناورات عسكرية واسعة النطاق بمشاركة أنواع الجيش المختلفة واقسامه ووحدات وكتائب عسكرية تحت قيادة وزير الدفاع، ذلك بناء على الخطة التي صادق عليها الرئيس الأذربيجاني القائد العام الأعلى للقوات المسلحة إلهام علييف.

أفادت أذرتاج نقلا عن الوزارة انه يشارك في المناورات حوالي 25 ألف عسكري وحوالي 250 دبابة وغيرها من الآليات المدرعة ونحو 1000 آلية مدفعية وصاروخية ومنظومة صواريخ وراجمات الألغام، حوالي 50 طائرة ومروحية.

ستنتهي المناورات في السابع عشر من مارس.