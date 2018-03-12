أغصطفا، 12 مارس، أذرتاج اطلقت السلطة التنفيذية لمحافظة اغصطفا حملة غرس الأشجار على نطاق المحافظة بحلول الربيع. وابلغ مراسل أذرتاج أن حملة التشجيع شملت بالمرحلة الأولى على جانبي الطريق السريع الواصل بين باكو وقازاخ وشوارع حاجيبايلي وعارف و20 يناير بمدينة اغصطفا لغرس اكثر ألفي صنوبر ائلدار وشجيرات للزهور.

AZERTAG.AZ : بدء حملة غرس الأشجار في أغصطفا بحلول الربيع

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