    • / أقاليم

    أقاليم


    بدء حملة غرس الأشجار في أغصطفا بحلول الربيع

    ١٢.٠٣.٢٠١٨ [١٦:٠٢]

    أغصطفا، 12 مارس، أذرتاج

    اطلقت السلطة التنفيذية لمحافظة اغصطفا حملة غرس الأشجار على نطاق المحافظة بحلول الربيع.

    وابلغ مراسل أذرتاج أن حملة التشجيع شملت بالمرحلة الأولى على جانبي الطريق السريع الواصل بين باكو وقازاخ وشوارع حاجيبايلي وعارف و20 يناير بمدينة اغصطفا لغرس اكثر ألفي صنوبر ائلدار وشجيرات للزهور.

    AZERTAG.AZ : بدء حملة غرس الأشجار في أغصطفا بحلول الربيع
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٢.٠٣.٢٠١٨ [١٧:٠٤]
    اختتام حملة التشجير لفرع جبرائيل لحزب أذربيجان الجديدة
    ١٢.٠٣.٢٠١٨ [١٢:١٩]
    سقوط نحو 7 سم من الثلج في محافظات شمالية أذربيجانية
    ١٠.٠٣.٢٠١٨ [٢١:٥‎٩]
    سفير ألمانيا يتفقد المنشآت السياحية والمؤسسات الصناعية في غابالا
    ٠٩.٠٣.٢٠١٨ [١٦:٢٤]
    وضع حجر الأساس لمجمع سكني لموظفي أكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية
    بدء حملة غرس الأشجار في أغصطفا بحلول الربيع