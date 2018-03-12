كازاخستان تخطط تصدير الحبوب إلى الشرق الأوسط عبر محطة باكو للحبوب

أستانا، 12 مارس، أذرتاج

قال ائرجان باي محمدوف نائب رئيس مجلس إدارة محطة باكو للحبوب إن محطة باكو للحبوب تصبح حلقة فاعلة لمشاريع النقل الدولي التي تنفذها كازاخستان مع أذربيجان.

ونقل مراسل أذرتاج عن باي محمدوف قوله لصحافة كازاخستانية إن «حاجة أذربيجان إلى الحبوب تتراوح بين 3-5ر3 ملايين طن سنويا وخفض البلد توريد الحبوب في العام الماضي قياسا إلى 2016م واتفق الطرفان في اجتماع اللجنة الحكومية الأذربيجانية الكازاخستانية في 2017م على إبلاغ حجم تصدير حبوب كازاخستان إلى أذربيجان مليونَ طن سنويا. والمحطة مجهزة بالأجهزة والمعدات العصرية التي تمكن من الحفاظ على ما يبلغ 15 ألف طن من الحبوب محافظة مؤقتة. وطاقة المحطة للتفريغ تبلغ 5ر1 ألف طن من الحبوب يوميا وهو يساوي ما يقدر بـ 300 ألف طن سنويا. وننتج نحن 150 طن من الدقيق يوميا. ونخطط لتفعيل مكانة المحطة بمشاركة أذربيجان وكازاخستان مشاركة مباشرة لدى مشاريع النقل الدولي المنفذة في المنطقة. »

وأضاف نائب رئيس مجلس إدارة محطة باكو للحبوب أن الطرفين وضعا خططا لعرض الحبوب في أسواق تركيا والشرق الأوسط باستخدام إمكانات ممر النقل الشمال الجنوب وكذلك طريق سكة حديد باكو – تبيليسي – قارص هذا العام. كما نتعاون مع شركات تهتم بنقل الحبوب إلى الجانب الإيراني».

يذكر أن محطة باكو للحبوب أسست عام 2006م بموافقة حكومتي كازاخستان وأذربيجان.