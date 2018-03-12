باكو، 12 مارس / آذار، (أذرتاج) ارتفع عدد قتلى سقوط مروحية في ولاية نيويورك الأمريكية إلى 5 أشخاص. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وكالة إنترفاكس للأنباء أن اثنين منهم توفي في مكان الحادث وثلاثة منهم في المستشفى. يذكر أن هليكوبتر تحطمت في 11 مارس في نهر إست ريفر قبالة جزيرة روزفلت بالقرب من المبنى الرئيسي للأمم المتحدة في مدينة نيويورك. لم تعرف أسباب الحادث بعد.

AZERTAG.AZ : ارتفاع عدد قتلى سقوط مروحية في نيويورك إلى 5 أشخاص

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