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    شاب يهاجم سفارة إيران في فيينا

    ١٢.٠٣.٢٠١٨ [١٦:٤٠]

    طهران، 12 مارس، أذرتاج

    تعرضت سفارة إيران في النمسا لهجوم.

    وابلغ مراسل أذرتاج أن شابا هاجم السفارة الإيرانية في فيينا أصاب أحدا من موظفي الشرطة فيما تمكن زملاؤه من توقيف المهاجم باستخدام غازات مسيلة للدموع.

    وتم تشديد حرس السفارة الإيرانية إثر الحادث ويجري التحقيق معه.

    AZERTAG.AZ :شاب يهاجم سفارة إيران في فيينا
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