دوري الممتاز: جدول مباريات الجولة العشرين

باكو، 12 مارس، أذرتاج

تنطلق الجولة العشرين من دوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم 13 مارس الحالي وتشمل مباريات الجولة يومين متتاليين.

وابلغ مراسل أذرتاج أن الجولة تبدأ بمباراة كشلة وغابالا في إستاد إنتر أرينا بالعاصمة باكو وستبثها قناة سي بي سي سبورت بالبث الحي الساعة 15.30.

وفي اليوم الثاني تقام المباريات الثلاث الأخرى من الجولة حيث يحل كبز الكنجوي ضيفا على سومغايت على ملعب كابتال بنك أرينا الساعة 20.00 وقراباغ الأغدامي على نفطجي في إستاد باكسيل أرينا في باكو الساعة 18.00 فيما يضيف زيرة منافسه صبائل على ملعب مجمع زيرة الأولمبي الساعة 17.00 وستبث القناة المذكورة المباراتين الأوليين بالبث الحي.

هذا ويتصدر ترتيب الأندية قراباغ برصيد 48 نقطة فيما يليه غابالا ثانيا برصيد 38 نقطة وزيرة ثالثا برصيد 32 نقطة ويتبعه سومغايت رابعا 31 نقطة ونفطجي خامسا 26 نقطة وصبائل سادسا 17 نقطة وكشلة سابعا 15 نقط وكبز ثامنا 10 نقاط.

ويتزعم دابو لاغب غابالا قائمة الهدافين برصيد 11 هدفا.