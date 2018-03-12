اختتام حملة التشجير لفرع جبرائيل لحزب أذربيجان الجديدة
AzerTAg.az
١٢.٠٣.٢٠١٨ [١٧:٠٤]
بلاسوار، 12 مارس، أذرتاج
اختتمت حملة التشجير التي أطلقها فرع جبرائيل لحزب أذربيجان الجديدة بمناسبة الذكرى الـ 25 لتأسيس الحزب منذ ديسمبر العام السابق.
وابلغ مراسل أذرتاج أن الحلقة الأخيرة من الحملة شارك فيها موظفي السلطة التنفيذية لمحافظة جبرائيل وأعضاء هيئة إدارة فرع جبرائيل للحزب ونشطاء الحزب وممثلون عن المجتمع وغرسوا 265 شجر مختلف الأنواع على مساحة جانبي شوارع في أراضي محافظة بلاسوار.
وبلغ إجمالي الأشجار المغروسة خلال الحملة 3400 شجرة.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
١٢.٠٣.٢٠١٨ [١٦:٠٢]
١٢.٠٣.٢٠١٨ [١٢:١٩]
١٠.٠٣.٢٠١٨ [٢١:٥٩]
٠٩.٠٣.٢٠١٨ [١٦:٢٤]
١٢.٠٣.٢٠١٨ [٢٢:١٢]
١٢.٠٣.٢٠١٨ [١٨:٠٧]
١٢.٠٣.٢٠١٨ [١٣:٤٩]
١٢.٠٣.٢٠١٨ [١٢:٠٠]
١٢.٠٣.٢٠١٨ [١٨:٠٨]
١٢.٠٣.٢٠١٨ [١٨:٠٢]
١٢.٠٣.٢٠١٨ [١٦:١٣]
١٢.٠٣.٢٠١٨ [١١:١٨]
٠٧.٠٣.٢٠١٨ [١٦:٤٠]
٢٠.٠٢.٢٠١٨ [١٧:٢٣]
١٦.٠٢.٢٠١٨ [٢٢:١٧]
١٣.٠٢.٢٠١٨ [١٥:٢٦]
٠٧.٠٣.٢٠١٨ [١٦:٣١]
٠٧.٠٣.٢٠١٨ [١٦:٢٣]
٢٣.٠٢.٢٠١٨ [٢١:٣٠]
٠٨.٠٣.٢٠١٨ [١٧:١٤]
٠٧.٠٣.٢٠١٨ [١٩:٠٥]
٢٢.٠٢.٢٠١٨ [٢٠:٢٣]
١٣.٠٢.٢٠١٨ [٢٢:١٨]
١٦.٠٢.٢٠١٨ [١٨:٠٧]
٢١.١٢.٢٠١٧ [١٦:١٠]
١٩.١٢.٢٠١٧ [١٨:٥٥]
١٢.٠٣.٢٠١٨ [٢٠:١٣]
٠٩.٠٣.٢٠١٨ [١٨:٥٧]
٠٩.٠٣.٢٠١٨ [١٠:٥١]
٠٦.٠٣.٢٠١٨ [١٦:٣٧]
١٠.٠٣.٢٠١٨ [١٠:٥٣]
٠٩.٠٣.٢٠١٨ [٢٠:٠٧]
٠٩.٠٣.٢٠١٨ [١٧:١٩]
٠٩.٠٣.٢٠١٨ [١٣:٣٤]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك