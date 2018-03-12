اختتام حملة التشجير لفرع جبرائيل لحزب أذربيجان الجديدة

بلاسوار، 12 مارس، أذرتاج

اختتمت حملة التشجير التي أطلقها فرع جبرائيل لحزب أذربيجان الجديدة بمناسبة الذكرى الـ 25 لتأسيس الحزب منذ ديسمبر العام السابق.

وابلغ مراسل أذرتاج أن الحلقة الأخيرة من الحملة شارك فيها موظفي السلطة التنفيذية لمحافظة جبرائيل وأعضاء هيئة إدارة فرع جبرائيل للحزب ونشطاء الحزب وممثلون عن المجتمع وغرسوا 265 شجر مختلف الأنواع على مساحة جانبي شوارع في أراضي محافظة بلاسوار.

وبلغ إجمالي الأشجار المغروسة خلال الحملة 3400 شجرة.